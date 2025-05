Casal é preso suspeito de castrar cão com faca de cozinha em Buritama 

Suspeito alegou aos policiais que castrou cachorro a pedido do dono. Mulher confirmou que ajudou a segurar o animal. Ambos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (14), por maus-tratos a animal doméstico, sem fiança.

Um casal foi preso em flagrante, no início da tarde desta quarta-feira (14.mai), em Buritama/SP, suspeito de mutilar um cachorro. O animal teve os testículos arrancados com uma faca de cozinha pelo homem, com ajuda da mulher.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de maus-tratos, na região central. A equipe encontrou o cão deitado na calçada em frente a uma casa, com sangramento entre as patas traseiras.

O suspeito, de 47 anos, estava sentado em uma cadeira de varanda. Conforme a ocorrência, os policiais foram informados pelo próprio homem de que tinha acabado de castrar o cão. Ele alegou que praticou o ato, com uma faca, a pedido do proprietário do animal.

Os PMs anunciaram a prisão e, conforme o boletim de ocorrência, o suspeito negou-se a levantar da cadeira, apresentando resistência e, por isso, foi algemado. Ele acabou batendo a cabeça, sofrendo um corte, e foi levado para atendimento na Santa Casa de Buritama.

A mulher, de 57 anos, que estava no interior da residência, informou aos policiais que ajudou a segurar o cão para que o marido cortasse os testículos. Os PMs apreenderam a faca usada, que estava na cozinha, e levaram a suspeita para a delegacia.

O delegado Rodolfo Bertolo autuou os dois em flagrante por maus-tratos a animal doméstico, conforme a Lei de Crimes Ambientais, sem pagamento de fiança.

O suspeito admitiu ainda que sempre castra seus animais da mesma maneira. A família possui três cachorros. Em virtude disso, o delegado pediu que a prisão em flagrante do homem seja convertida em prisão preventiva, argumentando que o autor demonstra padrão de comportamento que oferece risco contínuo para animais.

Sem risco

Os investigadores da Polícia Civil de Buritama agora fazem buscas pelo proprietário do cachorro mutilado.

Ele foi levado para atendimento médico no Centro de Zoonoses do município e não corre risco de morte.

*Com informações do g1