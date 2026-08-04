Morre vítima de acidente entre motocicletas em Votuporanga 

Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, estava hospitalizado desde o acidente registrado na última terça-feira (28), no cruzamento da Avenida Wilson Foz com a Rua Fioravante Davanzo.

Faleceu nesta segunda-feira (3.ago), na Santa Casa de Votuporanga/SP, o motociclista Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, vítima de acidente de trânsito na manhã da última terça-feira (28), no cruzamento da Avenida Wilson Foz com a Rua Fioravante Davanzo, no bairro San Remo.

Francisco estava hospitalizado desde o acidente, contudo, não resistiu a gravidade dos ferimentos e teve óbito confirmado nesta segunda-feira, seis dias após a colisão.

De acordo com o noticiado pelo Diário, no momento da batida, pouco antes das 9h, um motociclista que seguia na Avenida Wilson Foz, no sentido centro/bairro, colidiu na lateral de outra motocicleta que seguia pela Rua Fioravante Davanzo, no sentido Avenida Nove de Julho.

A ocorrência interditou trecho da avenida e mobilizou equipes de resgate que socorreram à vítima em estado grave para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde permaneceu sob cuidados médicos intensivos.

As circunstâncias da colisão foram registradas pelas autoridades competentes, e o caso segue sob apuração para esclarecer a dinâmica do ocorrido.

Francisco Batista de Paulo deixou a esposa Irene Lima, a filha Jacqueline e netos; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório é realizado no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para às 9h, desta terça-feira (4), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Segunda morte no trânsito em menos de 10 dias

A morte de Francisco Batista de Paulo ocorre em circunstâncias similares a outra registrada no último domingo (26), quando Maria Cristina da Silva Von Ancken, de 61 anos, veio à óbito após 10 dias hospitalizada após um grave acidente entre motocicletas registrado no cruzamento das ruas das Américas e José Abdo Marão.