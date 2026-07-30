Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo, localizado no bairro Matarazzo, confessou aos policiais que tinha conhecimento da ordem judicial e que havia deixado Riolândia/SP na tentativa de evitar a prisão.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (28.jul), durante o cumprimento de um mandado de prisão na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Matarazzo com o objetivo de combater furtos, roubos, tráfico de drogas e outros crimes, quando receberam uma denúncia sobre o paradeiro de um homem procurado pela Justiça.

Em seguida, os PMs se dirigiram ao endereço informado e encontraram dois indivíduos. Um deles foi imediatamente reconhecido pelos policiais como sendo o homem que possuía um mandado de prisão em aberto.

Questionado, o suspeito confirmou que tinha conhecimento da ordem judicial e revelou que havia deixado a cidade de Riolândia/SP justamente para tentar escapar da prisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido pela autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.