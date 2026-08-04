Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi flagrado na manhã do último sábado (1º), no bairro Belo Horizonte II.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã do último sábado (1º.ago), no bairro Belo Horizonte II, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 9h40, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) para averiguar uma possível atitude suspeita de um indivíduo na região.

Já pelo local, os PMs realizaram a abordagem, e em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; no entanto, durante pesquisa de identificação constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Cível de Votuporanga.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.