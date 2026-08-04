Time do interior com maior sequência na elite, América-SP volta a conquistar acesso após 25 anos 

Rubro vence o IAC na semifinal da Bezinha e sobe para a quarta divisão do Campeonato Paulista.

Depois de 25 anos, o América-SP voltou a conquistar um acesso no futebol paulista. O Rubro venceu o até então invicto IAC por 3 a 0 neste domingo (2.ago), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, e garantiu uma vaga na Série A4 de 2027. Na partida de ida, no Teixeirão, os times haviam empatado por 1 a 1.

Além do time de São José do Rio Preto, o Independente de Limeira também assegurou acesso à A4. As duas equipes disputarão agora o título da última divisão estadual. O primeiro jogo será em São José do Rio Preto e o segundo em Limeira.

O último acesso do Mecão havia sido em 2001, quando subiu da A2 para o Paulistão. Já a última participação do clube na elite foi em 2007. Naquele ano, o América foi rebaixado para a A2 e, desde então, iniciou uma trajetória de quedas pelas divisões do estado.

Em 2012, o Rubro caiu para a A3. Três anos depois, em 2015, chegou à Bezinha. Foi justamente nesse período que o clube passou a enfrentar dificuldades ainda maiores fora de campo.

O América viveu uma grave crise financeira e administrativa que chegou ao ápice com o afastamento do então presidente Luiz Donizette Prieto, o Italiano, por decisão da Justiça em janeiro de 2024.

Depois de anos na Bezinha, o América finalmente disputou a Série A4 em 2024, quando a divisão foi criada. A passagem, porém, durou apenas uma temporada: o time terminou rebaixado novamente para o último nível.

Com a queda em 2024, o clube não disputou competições profissionais em 2025, quando participou apenas de torneios de base. Foi a primeira vez em mais de 60 anos que o clube ficou fora do Campeonato Paulista.

Tradicional equipe do interior paulista, o América também carrega uma marca histórica no estadual. O clube permaneceu por mais de 30 anos consecutivos na elite, entre 1964 e 1997, período que lhe rendeu a marca de equipe do interior com a mais longa sequência na primeira divisão.