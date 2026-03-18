Mordida nostálgica 

Clássico dos anos 2000, ‘Crepúsculo’ volta ao Novo Cine Votuporanga em sessões especiais e reconecta público à história que transformou o romance sobrenatural em fenômeno cultural.

@caroline_leidiane

Quase duas décadas após sua estreia, “Crepúsculo” retorna ao Novo Cine Votuporanga e aos principais cinemas brasileiros, em sessões especiais a partir desta quinta-feira (19), reacendendo o interesse por uma narrativa que marcou profundamente a cultura pop dos anos 2000.

Dirigido por Catherine Hardwicke e baseado no best-seller de Stephenie Meyer, o longa lançado em 2008 ultrapassou o estatuto de adaptação literária para se tornar um fenômeno de alcance global.

Na história, Bella Swan, uma adolescente introspectiva, se muda para a pequena e chuvosa cidade de Forks para viver com o pai. É nesse cenário de atmosfera densa que ela conhece Edward Cullen, colega de escola cuja presença enigmática rapidamente rompe a normalidade do cotidiano. A aproximação entre os dois revela o centro da narrativa: Edward é um vampiro — e, mais do que isso, um ser que tenta conter sua própria natureza.

O romance que se constrói entre Bella e Edward se sustenta nessa tensão permanente. Ao mesmo tempo em que se intensifica, o vínculo expõe riscos concretos, sobretudo com a presença de outros vampiros que não compartilham da mesma escolha ética da família Cullen.

A trama equilibra o fascínio do amor idealizado com a ameaça constante, conduzindo a protagonista a um universo onde desejo e perigo caminham lado a lado.

A força do filme também se apoia em sua composição estética. A direção de Hardwicke aposta em uma atmosfera melancólica, marcada por tons frios e silêncios prolongados, enquanto a trilha sonora dialoga diretamente com o imaginário juvenil da época.

No elenco, Kristen Stewart e Robert Pattinson consolidaram personagens que se tornariam ícones, acompanhados por Taylor Lautner no papel de Jacob Black e por nomes como Billy Burke, Peter Facinelli e Nikki Reed.

O relançamento acompanha a celebração dos 20 anos da obra literária que deu origem à saga, em um movimento que evidencia o valor da memória afetiva no cinema contemporâneo.

Nesse contexto, “Crepúsculo” retorna não apenas como um sucesso de bilheteria revisitado, mas como um objeto cultural que atravessou o tempo. Sua reexibição lança luz à nostalgia impactante da narrativa pragmática sob o imaginário coletivo. Ao mesmo tempo, permite uma nova leitura de seus temas — entre o romantismo idealizado e as tensões que permeiam o encontro entre desejo e perigo.

Ficha Técnica

Título original: Twilight

Duração: 2h02min

Gênero: Fantasia, Romance

Direção: Catherine Hardwicke

Roteiro: Melissa Rosenberg

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Disponível no Novo Cine Votuporanga desta quinta-feira (19) até 25 de março, em sessão única, às 19h.