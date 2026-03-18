Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar pela zona leste da cidade.

Um indivíduo que constava como procurado pela Justiça foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (16.mar), no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Pansani, na zona leste da cidade, quando avistaram um indivíduo, já conhecido nos meios policiais, conduzindo uma motocicleta e optaram pela abordagem.

Em seguida, após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; contudo, após pesquisa de documentação os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.