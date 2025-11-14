Moraes autoriza visitas de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro 

9
Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente do Brasil – Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Idas acontecerão entre 24 de novembro e 11 de dezembro, das 9h às 18h.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a visita de mais 13 pessoas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se encontra em prisão domiciliar.

Entre os nomes estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o relator da PL (Projeto de Lei) Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP).

De acordo com o documento publicado nesta quinta-feira (13.nov), as visitas ocorrerão entre 9h e 18h, seguindo as condições já estabelecidas em decisões anteriores, como vistorias em veículos que entrarem e saírem da residência do ex-presidente. 

Confira a lista completa de visitantes: 

  • Adolfo Sachsida – 24/11
  • Bruno Scheid – 25/11
  • Cláudio Bomfim de Castro e Silva – 26/11
  • Cleidimar da Silva Moreira – 27/11
  • Evair Vieira de Melo – 28/11
  • Guilherme Muraro Derrite – 1º/12
  • José Antonio dos Santos Medeiros – 2/12
  • Odelmo Leão Carneiro Sobrinho – 3/12
  • Pablo Henrique de Faria – 4/12
  • Paulo M. Silva – 5/12
  • Ronaldo Ramos Caiado – 9/12
  • Tarcísio Gomes de Freitas – 10/12
  • Ubiratan Antunes Sanderson – 11/12

*Com informações da CNN Brasil

