Moraes autoriza visitas de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro 

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a visita de mais 13 pessoas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se encontra em prisão domiciliar.

Entre os nomes estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o relator da PL (Projeto de Lei) Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP).

De acordo com o documento publicado nesta quinta-feira (13.nov), as visitas ocorrerão entre 9h e 18h, seguindo as condições já estabelecidas em decisões anteriores, como vistorias em veículos que entrarem e saírem da residência do ex-presidente.

Confira a lista completa de visitantes:

Adolfo Sachsida – 24/11

Bruno Scheid – 25/11

Cláudio Bomfim de Castro e Silva – 26/11

Cleidimar da Silva Moreira – 27/11

Evair Vieira de Melo – 28/11

Guilherme Muraro Derrite – 1º/12

José Antonio dos Santos Medeiros – 2/12

Odelmo Leão Carneiro Sobrinho – 3/12

Pablo Henrique de Faria – 4/12

Paulo M. Silva – 5/12

Ronaldo Ramos Caiado – 9/12

Tarcísio Gomes de Freitas – 10/12

Ubiratan Antunes Sanderson – 11/12

*Com informações da CNN Brasil