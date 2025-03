‘É trazer muito peso para as minhas costas’, diz Zambelli após Bolsonaro culpá-la pela derrota em 2022

“Não é justo”, disse a deputada após ex-presidente afirmar novamente que ela foi a grande responsável pela perda das eleições. “Sempre o defendi.”

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) reagiu às declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a responsabilizou por sua derrota nas eleições de 2022.

“Não acho justa. Eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas”, desabafou a deputada.

Na segunda-feira (24.mar), Bolsonaro afirmou que Zambelli “tirou o mandato” de sua chapa nas eleições de 2022, após o episódio em que a deputada discutiu com um apoiador do então candidato Lula e perseguiu o homem com uma arma pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo.

“Aquela imagem da Carla Zambelli da forma que foi usada, perseguindo o cara lá. Teve gente [que pensou]: ‘Olha, o Bolsonaro defende o armamento’. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. Carla Zambelli tirou o mandato da gente”, afirmou o ex-presidente durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda.