Encontro regional do Sebrae-SP reúne produtores para debater abastecimento e políticas públicas em Votuporanga

Evento gratuito reúne agricultores para debater financiamento, produção e novas oportunidades de comercialização.

O Sebrae-SP, junto ao Sindicato Rural de Votuporanga, promove no dia 25 de novembro, das 13h às 19h, o III Encontro Regional de Produtores Rurais. O evento reúne agricultores, lideranças do setor e representantes de instituições públicas para discutir os rumos do abastecimento alimentar na região. A ação é gratuita e tem vagas limitadas.

A programação contempla dois eixos considerados estratégicos para o setor: financiamento, produção e comercialização no abastecimento de alimentos, que será conduzido por Adauto Roberto de Barros, do Ceagesp Rio Preto.

O segundo tema contempla políticas públicas voltadas à agricultura familiar, com foco em ampliar o acesso dos pequenos produtores a mercados institucionais e privados, com Vinicius de Monaco, especialista com mais de 40 anos de experiência no setor.

De acordo com Camila Brunassi, analista de negócios do Sebrae-SP, a proposta é reforçar a profissionalização do campo. “Quando o produtor entende o mercado e acessa as políticas públicas certas, ele ganha autonomia para crescer. Nosso objetivo com o encontro é justamente abrir essas portas e fortalecer quem está na base do abastecimento alimentar”, afirmou.

Ao fim do evento será fornecido um jantar aos produtores. Para participar, é necessário possuir CNPJ Rural, Inscrição Estadual, DAP ou CAF, além de ser maior de 18 anos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário: https://forms.office.com/r/ sh0Emy5whZ.

O evento é uma realização do Sebrae-SP junto ao Sindicato Rural de Votuporanga, Faesp Senar-SP e ALI Rural, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Instituto Federal do Maranhão (IFMA).

O evento conta com patrocínio da Bruky Energy Brazil e da Jima Sistemas para Irrigação.