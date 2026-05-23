Datafolha: Após áudio de Vorcaro, Lula tem 47% e Flávio, 43%, no 2º turno 

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 16 de maio, Lula cresceu 2 pontos percentuais e Flávio caiu 2 pontos percentuais. Diferença chega a 5 pontos percentuais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente em um eventual segundo turno das eleições presidenciais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22.mai).

No confronto direto, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. No limite da margem de erro, os dois aparecem tecnicamente empatados.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos somam 9%, enquanto 2% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 16 de maio, Lula cresceu 2 pontos percentuais e Flávio caiu 2 pontos percentuais. A oscilação do petista e do senador ocorreu dentro da margem de erro. No levantamento anterior, os dois estavam empatados numericamente.

Essa é mais uma pesquisa divulgada após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

Michelle repete desempenho de Flávio

Em um eventual segundo turno contra Michelle Bolsonaro (PL), nome ventilado para substituir Flávio em meio à crise, Lula marca 47%, enquanto a ex-primeira-dama registra 43%.

Nesse cenário, brancos e nulos chegam a 9,6%, enquanto 1% disse não saber ou preferiu não responder.

Nos demais cenários testados de segundo turno, o petista mantém vantagem sobre nomes da direita e centro-direita.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Lula registra 48%, enquanto o adversário soma 39%. Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 48%, contra 39%. Nos dois cenários, Lula avançou dois pontos percentuais.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 21 de maio de 2026, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-07489/2026.

*Com informações da Exame