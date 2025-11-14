1º Futebol Solidário: Rotary Club de Votuporanga une esporte e solidariedade 

Evento será na Arena Plínio Marin no dia 6 de dezembro, reunindo grandes estrelas do futebol brasileiro; entrada será 1 litro de leite a ser repassado ao Fundo Social de Solidariedade.

No dia 6 de dezembro, a Arena Plínio Marin será palco de um grande evento que promete unir esporte e solidariedade. O 1º Futebol Solidário, promovido pelo Rotary Club de Votuporanga, reunirá estrelas do futebol brasileiro e a comunidade em um jogo beneficente, às 18h, que vai contribuir diretamente para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

Durante o lançamento, realizado na noite desta terça-feira (11.nov), o presidente do Rotary Club, André Nascimento, apresentou detalhes do evento e anunciou as personalidades e ex-jogadores que participarão do jogo beneficente.

Estarão presentes o ex-goleiro Veloso, ídolo do Palmeiras e comentarista esportivo; além de Neto, Souza, Chicão, Batata, Rosiney, Oscar Roberto de Godoy (árbitro), Maclaren, Gadelha, Preto, André Cunha, Canhoto, Galeano e Wendel. A narração ficará por conta do conhecido narrador esportivo votuporanguense Rogério de Assis.

O lançamento contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL); do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari; do vereador Osmair Ferrari (PL); do reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, e do governador assistente do Rotary, Marcos Antônio Valério.

Ingressos

O ingresso para o 1º Futebol Solidário será a doação de 1 litro de leite. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, que fará o repasse às entidades assistenciais do município.

Além da partida beneficente, o evento também oferecerá sorteios de brindes, como TVs, bicicleta elétrica, camisas oficiais do CAV e prêmios de patrocinadores.

Sorteio da Ação Solidária

Antes das grandes estrelas do futebol entrarem em campo, será sorteada uma Honda Biz 0 km da Ação Solidária, uma iniciativa também do Rotary Club de Votuporanga com o Fundo Social de Solidariedade.

Os cupons seguem disponíveis diretamente com as entidades participantes. Para concorrer, basta doar R$ 5 à instituição de preferência e receber o cupom. O valor arrecadado ficará integralmente com a entidade escolhida, que poderá utilizar os recursos conforme suas necessidades.