Moradores da Rua Nassif Miguel são os premiados do mês na campanha “Saúde que dá Prêmios”

A entrega dos prêmios no Pozzobon deixa uma mensagem clara: quando a comunidade se une, todo mundo ganha.

A solidariedade bateu à porta dos moradores da Rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, de uma forma ainda mais especial este mês. Três vizinhos foram os grandes contemplados no mais recente sorteio da campanha “Saúde que dá Prêmios”, uma iniciativa essencial promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e a TV Unifev.

Muito mais do que entregar eletrodomésticos e eletrônicos, a campanha celebra a corrente de amor e cuidado que une a comunidade votuporanguense ao Hospital e filantrópico. Há anos, a população estende a mão à Instituição por meio de um gesto simples na conta de água, e esse apoio retorna em forma de melhorias no atendimento e, claro, reconhecimento.

Histórias de quem cuida de longe

A grande sortuda do mês foi Marilene de Souza Santos, que levou para casa uma TV novinha. Para ela, o prêmio é uma grata surpresa, mas a verdadeira recompensa vem do sentimento de dever cumprido.

“Faz 10 anos que participo da campanha. Eu sei que a Santa Casa precisa e todas as vezes que fui, fui bem atendida. Ajudo com muita satisfação”, relatou Marilene, com o sorriso no rosto de quem sabe o valor da gratidão.

A poucos metros dali, o vizinho Paulo Cesar Figueira também celebrou a premiação e reforçou a simplicidade do ato de colaborar. Para ele, ajudar o Hospital da cidade deveria ser um hábito natural de todos.

“A gente precisa da Santa Casa e não custa ajudar, e no final, a gente ainda concorre a prêmios”, destacou o morador.

Quem também reafirmou seu compromisso de décadas com a saúde regional foi Maria Luiza Dazzi Branquinho. Com uma fidelidade que já soma 20 anos, ela é a prova viva de que pequenas moedas geram grandes transformações.

“Ajudo faz 20 anos. Não pesa no bolso e vai beneficiar tantas pessoas… Seria muito bom se todos pudessem ajudar”, refletiu Maria Luiza, deixando um convite inspirador para toda a cidade.

O combustível da nossa assistência

Para a diretoria da Santa Casa de Votuporanga, cada nova entrega reforça o vínculo de confiança entre o Hospital e os moradores dos 52 municípios da região. O engajamento de parceiros como a Saev Ambiental e a TV Unifev permite que a mensagem da solidariedade chegue a cada lar, transformando reais em recursos fundamentais para a manutenção de um atendimento humanizado e de excelência.

A entrega dos prêmios no Pozzobon deixa uma mensagem clara: quando a comunidade se une, todo mundo ganha. A Santa Casa parabeniza os contemplados e expressa seu profundo agradecimento a cada cidadão que mantém sua contribuição ativa.