Tarcísio de Freitas lança pedra fundamental do Hospital Materno-Infantil nesta sexta-feira 

Unidade contará com 104 leitos e recebeu aporte estadual de R$ 15 milhões para ampliar a assistência materna e pediátrica em Votuporanga e região.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa, nesta sexta-feira (29.mai), às 14h30, do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil (HMI), que está sendo construído em área anexa à Santa Casa, localizado na Rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde, em Votuporanga/SP. A unidade contará com investimento estadual de R$ 15 milhões, além de aportes municipais e recursos privados, e será referência no atendimento materno e pediátrico para a região.

A nova unidade terá 104 leitos, sendo 74 de internação e 30 de UTI, além de estrutura completa para atendimentos de urgência, internação, cirurgias e cuidados neonatais e pediátricos. O hospital contará com pronto atendimento pediátrico e ginecológico, ambulatório com consultórios e salas equipadas para exames de ultrassom, centro cirúrgico com três salas e quartos PPP destinados ao pré-parto, parto e pós-parto.

Também estão previstos leitos de ginecologia e pediatria com áreas de isolamento, brinquedoteca, lactário, espaços de descanso e estudo para equipes assistenciais, além de 20 leitos de UTI Neonatal e 10 leitos de UTI Pediátrica.

A Santa Casa de Votuporanga, responsável pelo complexo hospitalar onde será implantado o novo Hospital Materno-Infantil, recebeu entre 2024 e 2026 mais de R$ 60,9 milhões por meio da Tabela SUS Paulista. O programa do Governo de São Paulo complementa os valores pagos pela tabela federal do SUS e fortalece o atendimento prestado pelas instituições filantrópicas, contribuindo para ampliar a assistência e a capacidade hospitalar na região.