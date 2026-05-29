Emprego: Votuporanga abre 92 vagas em abril, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em março registrou a abertura de 247 empregos com carteira assinada.

O Brasil criou 85,8 mil novas vagas de emprego formal, ou seja, com carteira assinada, em abril segundo mostram os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (28.mai) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 92 vagas, fruto da dinâmica entre 1.387 contratações e 1.295 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em março registrou a abertura de 247 empregos com carteira assinada.

No 4º mês de 2026, os resultados positivos em Votuporanga vieram dos setores da Indústria (+28), seguida pela Construção (+25), Comércio (+24) e Serviços (+18). Já no ‘vermelho’, o único setor a fechar no período foi a Agropecuária (-3). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio

O salário médio real em abril foi de R$ 2.386,65 com aumento de R$ 16,68 (-0,7%) em relação ao valor de março de 2026, de R$ 2.369,88. Enquanto na comparação com abril do ano passado, houve aumento real de R$ 42,21 (1,8%).

Para os trabalhadores considerados típicos, o salário foi de R$ 2.429,79 (1,8% maior que o valor médio), enquanto aqueles considerados não típicos tinham salário médio de R$ 2.047,86 (14,2% menor que o valor médio).