Jovem ferida em acidente em Votuporanga é transferida para o Hospital de Base 

R.M.L., de 20 anos, seguia em sua Honda/Biz, quando foi atingida no rosto por um objeto de ferro que teria se desprendido de um caminhão.

Uma jovem de 20 anos, que atua como recepcionista da Santa Casa de Votuporanga/SP, sofreu graves ferimentos após ser atingida por um objeto de ferro durante o trajeto que seguia de Honda/Biz, nesta quarta-feira (27.mai).

De acordo com o apurado, R.M.L., retornava do horário de almoço em sua Honda/Biz, quando foi atingida no rosto por um objeto de ferro que teria se desprendido de um caminhão durante o trajeto. Ela sofreu um grave trauma na face e foi socorrida, sendo encaminhada para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Procurada pelo Diário, a Santa Casa local informou que “R.M.L., deu entrada no Pronto Socorro nesta quarta-feira (27), às 14h53, vítima de acidente. Ela passou por atendimento e foi transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto às 21h45 de quarta-feira (27).” Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Votuporanga.