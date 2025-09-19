Tecendo Elos: Unifev promove ações voltadas à saúde de gestantes e puérperas

Cursos de Enfermagem, Psicologia e Nutrição, em parceria com entidade beneficente, vai até dezembro com ações integradas de saúde e acolhimento.

Gestantes, puérperas e recém-nascidos da comunidade atendida pela Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes estão recebendo atenção especial por meio do projeto “Tecendo Elos”, uma iniciativa dos cursos de Enfermagem, Psicologia e Nutrição da Unifev que une saúde, educação e acolhimento social.

As atividades, que começaram em agosto e vão até dezembro, são realizadas às terças, quartas e sextas-feiras pela manhã. O programa inclui palestras, rodas de conversa, dinâmicas e vídeos, com o objetivo de criar um espaço para que as mulheres desenvolvam autonomia e cuidem de sua saúde.

De acordo com a enfermeira coordenadora do projeto, a Profa. Ma. Sônia Maria Carneiro de Moraes Franco, além do acompanhamento às gestantes e puérperas, o projeto possibilita aos acadêmicos uma vivência prática junto à comunidade, incentivando o compromisso social e o olhar ampliado sobre o ciclo da gestação até o puerpério. “O trabalho interdisciplinar também garante um cuidado mais completo: enquanto a Enfermagem atua na educação em saúde, a Psicologia contribui para o bem-estar psicossocial e fortalecimento da autonomia, e a Nutrição desempenha papel essencial na promoção de hábitos alimentares saudáveis e na prevenção de doenças”.

Ela explicou ainda que o Tecendo Elos vai além da assistência em saúde. “Nosso propósito é criar vínculos de confiança e apoio com essas mulheres, oferecendo informações de qualidade, mas também escuta e acolhimento. Queremos que cada encontro seja uma oportunidade de fortalecer a autonomia delas, ao mesmo tempo em que nossos alunos aprendam a experimentar a realidade da comunidade de forma mais humana”, destacou.