Licenciatura em Física do IFSP Votuporanga obtém conceito 4 no Enade

Resultado coloca o curso presencial entre os 15 melhores da esfera pública no Estado de São Paulo.

O curso de graduação em Licenciatura em Física do IFSP Votuporanga obteve conceito 4 na edição 2025 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). O resultado foi alcançado pelos egressos da última turma, que participaram da Prova Nacional Docente (PND), aplicada com questões teóricas objetivas e discursivas. O Ministério da Educação (MEC) classifica os cursos de 1 a 5.

No Estado de São Paulo, há um total de 23 cursos presenciais de Licenciatura em Física em instituições públicas, considerando unidades do IFSP e universidades, sendo que 15 atingiram nota 4 ou 5. A Licenciatura em Física do IFSP Votuporanga se destaca pela alta empregabilidade dos egressos na área educacional, particular e pública, e na aprovação direta em programas de mestrado. Recentemente, o curso contabilizou o seu primeiro egresso a concluir o doutorado.

Para o professor e coordenador do curso Josimar Fernando, o resultado atesta a excelência do trabalho de 1 década, que começou em 2016 com a primeira turma: “Os estudantes vivenciam o cotidiano das escolas públicas desde o primeiro ano, garantindo uma formação humana, prática e profundamente conectada com a nossa região”, analisa.

Para o docente do IFSP, o grande diferencial do curso de Física do Campus Votuporanga é o contato com a realidade da sala de aula durante toda a graduação, por meio de projetos de Extensão e dos programas Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e de Residência Pedagógica.

Licenciatura em Física. O curso é gratuito, noturno e tem duração de 4 anos. A seleção das 40 vagas anuais se dá pelo Sistema de Seleção Unificado, o SiSU, gerido pelo Ministério da Educação (MEC). Para acessar a página do curso, acesse o site: vtp.ifsp.edu.br