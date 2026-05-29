Prefeitura e Sest Senat oferecem cursos gratuitos em diversas áreas por meio do Programa Qualifica SP

Inscrições seguem até o dia 6 de junho e devem ser feitas on-line; vagas são limitadas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Sest Senat, está com inscrições abertas para cursos gratuitos e presenciais do Programa Qualifica SP.

As capacitações são destinadas a pessoas de 25 a 59 anos e têm como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional. Ao todo, serão oferecidos sete cursos em diferentes áreas, com aulas nos períodos da tarde e da noite.

As inscrições seguem até o dia 6 de junho e devem ser realizadas on-line, por meio do link específico de cada curso. As vagas são limitadas.

Cursos disponíveis

Logística

Período noturno: das 18h às 22h

De 22 de junho a 17 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/1b1e7dbc-372f-f011-8c4e-002248e0cd8d

Período da tarde: das 13h às 17h

De 22 de junho a 17 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/1b1e7dbc-372f-f011-8c4e-002248e0cd8d

Gestão de Pessoas

Período noturno: das 18h às 22h

De 22 de junho a 17 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/42740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Gestão Financeira

Período da tarde: das 13h às 17h

De 22 de junho a 8 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/4a740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Gestão de Projetos

Período noturno: das 18h às 22h

De 22 de junho a 17 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/48740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Auxiliar Administrativo

Período da tarde: das 13h às 17h

De 22 de junho a 20 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/40740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Inglês

Período noturno: das 18h às 22h

De 22 de junho a 31 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/44740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Almoxarife

De 22 de junho a 23 de julho

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/39740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Sest Senat 0800 700 9393.