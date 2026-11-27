Uso de pisca-piscas e outros equipamentos elétricos exige atenção para prevenir choques, curtos-circuitos, incêndios e outros acidentes.

Com a proximidade das festas de fim de ano, luzes, árvores, guirlandas e pisca-piscas começam a transformar casas, condomínios, fachadas e estabelecimentos comerciais. Para que a decoração natalina seja montada com segurança, a Neoenergia Elektro reforça a importância de alguns cuidados com a eletricidade, principalmente na escolha, instalação e utilização dos equipamentos.

A atenção deve começar no momento da compra. No caso das luminárias natalinas, como os tradicionais pisca-piscas, o consumidor deve verificar a procedência do produto e as informações disponíveis na embalagem. De acordo com o Inmetro, os produtos devem trazer informações obrigatórias como identificação do fabricante ou importador, tensão em volts (V) e potência máxima do conjunto em watts (W). Plugues e tomadas também precisam atender aos requisitos técnicos aplicáveis.

O cuidado é especialmente importante diante da presença de produtos irregulares no mercado. Na Operação Natal Seguro realizada em 2025, o Inmetro verificou 725 mil produtos e encontrou não conformidades em 7,28% das luminárias do tipo pisca-pisca fiscalizadas.

Na hora da compra, também é recomendável dar preferência às lâmpadas de LED. Além de consumirem menos energia, elas aquecem menos do que as convencionais, característica que contribui para uma utilização mais segura da decoração.

Quem pretende reaproveitar pisca-piscas e outros itens guardados de anos anteriores deve fazer uma inspeção antes da instalação. Fios ressecados, quebrados, descascados, emendados ou com mau contato representam risco e não devem ser reutilizados. A recomendação é descartar equipamentos danificados em vez de realizar improvisações ou remendos.

Instalação segura

Antes de iniciar a montagem, os equipamentos elétricos devem estar desconectados da tomada.

O mesmo procedimento deve ser adotado sempre que for necessário mudar as luzes de posição, trocar algum componente ou fazer qualquer ajuste na decoração.

A montagem deve ser feita por adultos, com as mãos e o corpo secos e utilizando calçados adequados. As luzes só devem ser energizadas depois que toda a instalação estiver concluída. A Neoenergia Elektro também recomenda atenção especial com crianças e animais domésticos, que não devem ter acesso a fios, tomadas ou conexões energizadas.

Outro cuidado importante é manter a iluminação afastada de materiais que possam favorecer a propagação do fogo, como papel, papelão, algodão, lã, palha, cortinas e tecidos. Árvores e demais elementos decorativos resistentes ao fogo devem ser priorizados.

Atenção redobrada nas áreas externas

Em fachadas, jardins, varandas e demais ambientes externos, os cuidados precisam ser ainda maiores. Os equipamentos devem ser adequados para uso externo, pois ficarão expostos a condições como chuva, umidade, sol e calor.

A instalação e a retirada dos enfeites nessas áreas devem ser realizadas com o circuito elétrico desligado. Também é fundamental manter distância de postes, fios da rede elétrica, medidores e demais equipamentos da Neoenergia Elektro.

Nunca se deve utilizar a rede elétrica da distribuidora como apoio para instalar decoração ou realizar ligações improvisadas ou clandestinas. Além de ilegais, essas práticas podem provocar choques, curtos-circuitos, incêndios, danos à rede elétrica e colocar em risco quem realiza a intervenção e as pessoas que estão próximas.

Confira as principais orientações de segurança

Antes de montar a decoração, verifique as condições das instalações elétricas do imóvel e, se necessário, procure um profissional qualificado;

Confira a procedência, a tensão e a potência dos produtos antes de utilizá-los;

Não utilize pisca-piscas com fios quebrados, ressecados, descascados ou com mau contato;

Faça toda a montagem, desmontagem ou ajuste com os equipamentos fora da tomada;

Evite improvisações, emendas na fiação e o uso de benjamins ou adaptadores tipo “T”. Se houver necessidade de conectar diferentes equipamentos, utilize dispositivos apropriados e compatíveis com a carga;

Mantenha fios e lâmpadas afastados de cortinas, tapetes, papel, papelão, palha e outros materiais inflamáveis;

Nunca desligue um equipamento puxando pelo fio. Segure sempre pelo plugue;

Mantenha crianças e animais domésticos longe de fios, tomadas e conexões da decoração;

Em ambientes externos, utilize somente equipamentos indicados pelo fabricante para essa finalidade;

Nunca manuseie equipamentos elétricos com o corpo ou as mãos molhadas;

Não instale enfeites em postes, fios, medidores ou demais estruturas da rede elétrica;

Não faça ligações clandestinas ou improvisadas para alimentar a decoração;

Ao sair de casa ou antes de dormir, desligue as luzes decorativas. Além de economizar energia, a medida reduz o risco de acidentes.

Essas recomendações estão alinhadas às orientações atuais da Neoenergia para instalação segura de decorações natalinas.

Em caso de acidente

Caso ocorra um acidente envolvendo eletricidade dentro do imóvel, a primeira providência é interromper o fornecimento de energia pelo disjuntor, desde que isso possa ser feito com segurança. Não se deve tocar diretamente em uma pessoa que esteja em contato com a corrente elétrica.

Após eliminar o risco elétrico, deve-se acionar o atendimento de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pode ser chamado pelo 192. Ocorrências relacionadas à rede elétrica devem ser comunicadas à Neoenergia Elektro pelo telefone 0800 701 0102 (ligação gratuita).