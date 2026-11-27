Motorista desobedeceu ordem de parada, abandonou a picape carregada com cigarros e fugiu para um canavial às margens da Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310).

Uma carga de 21 mil maços de cigarros contrabandeados, avaliada em aproximadamente R$ 200 mil, foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na manhã desta quinta-feira (26.nov), durante uma ocorrência registrada na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), na região de Sud Mennucci/SP.

A ação teve início durante uma fiscalização de rotina realizada em frente à Base Operacional da Polícia Rodoviária. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma Fiat/Strada, com placas de São José do Rio Preto, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga pela rodovia.

As equipes realizaram acompanhamento tático pela SP-310 até o quilômetro 597,5 da pista Leste. Nesse ponto, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de canavial às margens da rodovia. Apesar das buscas realizadas na região, o motorista não foi localizado.

Durante a vistoria na picape, os policiais encontraram dezenas de caixas contendo 21 mil maços de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no país.

A carga e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba/SP, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Federal dará continuidade às investigações para identificar o responsável pelo transporte da mercadoria e apurar a origem e o destino da carga contrabandeada.