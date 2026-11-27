Treinamento abordou sinais de alerta, manejo da doença e tecnologias de controle do mosquito; semana de mobilização termina neste sábado (28), com mutirão no Jardim Marin.

Agentes de combate às endemias de Votuporanga participaram, na última quinta-feira (26.nov), de uma capacitação sobre dengue, com orientações sobre manejo da doença, sinais de alerta e tecnologias de monitoramento do mosquito. O treinamento integra a semana de intensificação das ações de prevenção, que termina neste sábado (28), com mutirão no Jardim Marin.

O médico Marcelo Alves Teixeira, da área de Medicina de Família e Comunidade, apresentou orientações sobre o manejo dos pacientes com dengue, destacando os sintomas, os sinais de alarme que podem indicar agravamento do quadro e a importância da hidratação. A capacitação também abordou como identificar situações que exigem atenção e orientar os moradores sobre a necessidade de procurar atendimento de saúde.

Outro tema discutido foi a influência do fenômeno El Niño nas condições climáticas que podem favorecer a proliferação do mosquito, além das ferramentas utilizadas pela Vigilância Ambiental para monitoramento e controle do vetor, como EDL, ovitrampas e BRI, que integram a rotina de trabalho do setor.

Monitoramento e orientação

A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Angélica Maria Jabur Bimbato, apresentou o cenário epidemiológico de Votuporanga, a evolução dos casos por semanas epidemiológicas e a organização das ações de vigilância. Também foi destacada a importância de orientar os pacientes sobre o retorno para buscar os resultados dos exames sorológicos, permitindo que tenham conhecimento sobre a ocorrência da infecção e recebam o acompanhamento adequado.

A atividade reuniu informações das diferentes áreas da Vigilância e contribuiu para alinhar as estratégias de atuação dos agentes, que mantêm contato direto com os moradores durante o trabalho nos bairros.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, destaca que a preparação das equipes e a participação da população são fundamentais para prevenir a doença: “Estamos intensificando o trabalho em diferentes frentes, desde a capacitação dos agentes e o monitoramento epidemiológico até as visitas domiciliares e os mutirões. Queremos manter nossas equipes preparadas e ampliar a conscientização da população. Neste sábado, teremos mais uma mobilização no Jardim Marin e contamos com a colaboração dos moradores para receber os agentes e eliminar possíveis criadouros. O combate à dengue depende do compromisso de todos”, afirma.

Mutirão no Jardim Marin

Neste sábado (28), das 7h às 13h, agentes de combate às endemias estarão no Jardim Marin, na área de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto”, realizando visitas domiciliares e orientando moradores sobre a prevenção à dengue.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta a população a receber os agentes, devidamente identificados, e manter os imóveis livres de possíveis criadouros do mosquito.