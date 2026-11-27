Ex-presidente está internado desde o dia 20, após sentir fortes dores abdominais.

Um novo boletim médico informou, nesta sexta-feira (27.nov), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “apresenta boa evolução, com melhora clínica e laboratorial”.

O documento assinado pela equipe médica que acompanha o ex-mandatário diz que na manhã desta sexta, ele “apresentou funcionamento intestinal espontâneo e segue com boa aceitação da dieta líquida”.

Jair Bolsonaro foi internado no último dia 20, com quadro de dor e distensão abdominal. Por enquanto ele segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sem previsão de alta.

Mais cedo, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro comemorou a melhora do marido. Em rede social ela escreveu que o ex-presidente teve a sonda retirada e que seguirá com as sessões de fisioterapia.

“Dia abençoado! Ontem, foi retirada a sonda nasogástrica. Hoje, ele já conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia”, escreveu ela nas redes sociais.

Leia o boletim na íntegra:

“O hospital DF Star informa que o expresidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Apresenta boa evolução, com melhora clínica e laboratorial. Hoje pela manhã, apresentou funcionamento intestinal espontâneo e segue com boa aceitação da dieta líquida. Mantém tratamento clínico, antibioticoterapia e fisioterapia. No momento segue sem previsão de alta hospitalar”.