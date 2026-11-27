Comitiva votuporanguense participou do lançamento do Polo Estadual de Cosméticos, iniciativa voltada ao fortalecimento do setor, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda.

Em busca de novas oportunidades de negócios e incentivos para o desenvolvimento do setor de cosméticos de Votuporanga, o prefeito Jorge Seba (PSD) liderou uma comitiva votuporanguense que participou, na quinta-feira (26.nov), em São Paulo, do lançamento do Polo de Cosméticos do Estado de São Paulo. A iniciativa, conduzida pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, busca ampliar a competitividade das empresas paulistas, estimular a inovação, atrair investimentos e fortalecer toda a cadeia produtiva do segmento.

A participação de Votuporanga no encontro faz parte do trabalho desenvolvido pela Administração Municipal de aproximação entre o setor produtivo local e as políticas de desenvolvimento econômico do Governo do Estado, buscando criar condições para a expansão das empresas já instaladas no município, a abertura de novos mercados e a geração de postos de trabalho.

Durante o evento, Jorge Seba visitou o estande da ZIV Cosméticos, que tem como um de seus proprietários o empresário votuporanguense Marcinho Costa. A comitiva contou também com a participação do empresário Ronaldo Ferreira, da Veddanta Lab Cosmetic, empresa de Votuporanga especializada na produção de cosméticos.

Realizado na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, o lançamento reuniu 60 estandes de empresas do setor, além de representantes de entidades como a Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC), a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e o Sebrae.

Potencial econômico

Dados do Panorama da Cadeia Produtiva de Cosméticos, elaborado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico neste mês de novembro, dimensionam a representatividade do setor na economia paulista. São Paulo concentra 1.479 empresas do segmento de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, o equivalente a 40% do total nacional, e emprega cerca de 27,6 mil pessoas.

Em 2025, as exportações paulistas do setor movimentaram US$ 735,8 milhões, respondendo por 69,3% do total exportado pelo Brasil no segmento, com produtos destinados a 189 países.

A proposta do Governo do Estado é aproveitar essa estrutura produtiva para ampliar a integração entre indústrias, fornecedores, centros de pesquisa, profissionais e instituições de apoio ao empreendedorismo, criando condições para o desenvolvimento de novos produtos, a modernização das empresas e a expansão da presença paulista nos mercados nacional e internacional.

Crédito, inovação e qualificação

Entre as medidas anunciadas durante o lançamento do Polo Estadual de Cosméticos está a oferta de 6 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional e empreendedora, abrangendo tanto a formação de profissionais da área da beleza quanto a capacitação de empresários em gestão, vendas, logística e controle financeiro.

A iniciativa prevê ainda a aproximação do setor com as linhas de crédito disponibilizadas pelo Banco do Povo Paulista e pela Desenvolve SP, destinadas ao financiamento de pequenos negócios e de projetos de expansão, modernização e inovação.