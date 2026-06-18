Uniodonto Votuporanga participa de programa de desenvolvimento de lideranças

Às vésperas de completar 30 anos, Uniodonto Votuporanga investe no desenvolvimento de pessoas para construir o futuro da cooperativa.

A Uniodonto Votuporanga participou recentemente do Programa Líder Executivo Uniodonto, iniciativa promovida pela Uniodonto Paulista que tem como objetivo desenvolver lideranças, fortalecer a gestão cooperativista e estimular a troca de conhecimentos entre profissionais que atuam no Sistema Uniodonto.

O encontro, que ocorrerá no decorrer deste ano, tem como objetivo proporcionar momentos de aprendizado, atualização e reflexão sobre os desafios e oportunidades do cooperativismo, contribuindo para o aprimoramento das práticas de gestão e para o fortalecimento das cooperativas participantes.

Representando a Uniodonto Votuporanga, a gerente Dany Criado destacou a importância da participação em iniciativas que promovem o desenvolvimento contínuo das equipes: “Participar do Programa Líder Executivo é uma oportunidade valiosa para ampliar conhecimentos, compartilhar experiências e conhecer práticas que podem contribuir para a evolução da nossa cooperativa. Esses momentos fortalecem nossa visão estratégica e nos ajudam a oferecer soluções cada vez mais eficientes para nossos cooperados, clientes e parceiros”, afirmou Dany.

Para o presidente da Uniodonto Votuporanga, Dr. José Luiz Pereira, investir na formação de lideranças é essencial para garantir a excelência da cooperativa e sua capacidade de inovação: “Acreditamos que o desenvolvimento das pessoas é um dos pilares para o crescimento sustentável da nossa cooperativa. A participação em programas como este reforça nosso compromisso com a qualificação contínua da equipe, a inovação na gestão e a busca permanente por melhores resultados para nossos cooperados e beneficiários”, destacou.

A participação da Uniodonto Votuporanga no Programa Líder Executivo reforça o compromisso da cooperativa com a capacitação permanente de sua equipe e com a busca constante por inovação. Às vésperas da celebração de seus 30 anos de história, em setembro, a cooperativa segue investindo no desenvolvimento de pessoas e na construção de um futuro cada vez mais sólido, moderno e conectado às necessidades de seus cooperados, clientes e da comunidade.