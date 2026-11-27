Evento será realizado no dia 10 de dezembro, na Câmara Municipal, com entrada gratuita e certificado de participação de quatro horas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos (CMDDH), em parceria com a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo “Dr. Roberto de Lima Campos”, realiza, no dia 10 de dezembro o seminário “Direitos Humanos e Constituição: a proteção e a efetividade dos direitos e garantias fundamentais e o papel dos conselhos de direitos”.

A iniciativa integra as ações em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado mundialmente em 10 de dezembro, e tem como objetivo promover conhecimento, reflexão e capacitação sobre a defesa dos direitos fundamentais e a importância da atuação dos conselhos na construção e no fortalecimento das políticas públicas.

O encontro será realizado das 8h às 12h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita, aberto a toda a população e emissão de certificado de participação de quatro horas. As inscrições podem ser feitas no link https://www.votuporanga.sp.gov.br/seminario-direitos-humanos

Palestrante

Quem ministra palestra é Amanda Pilon Barsoumian, defensora coordenadora do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos.

Amanda é Defensora Pública do Estado de São Paulo. Coordenadora do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (biênio 2026-2028). Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pós-graduada em Conflitos Internacionais e Globalização pela Universidade Federal de São Paulo (EPPEN – UNIFESP). Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

Importância do evento

O secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca a importância do encontro como oportunidade de fortalecer o compromisso coletivo com a defesa da cidadania: “Este é um momento para celebrarmos juntos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data que representa a luta histórica pela garantia dos direitos e da dignidade de todas as pessoas”, disse.

A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Juliana Ricci, explicou que a temática do evento é trazer para o debate o papel dos conselhos de direitos, reconhecendo a importância da participação tanto do poder público quanto da sociedade civil: “Queremos proporcionar uma capacitação que amplie conhecimentos, incentive o engajamento e prepare melhor todos aqueles que atuam ou desejam atuar na área social”, afirma.