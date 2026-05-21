Ancelotti defende experiência dos convocados e demonstra confiança na Seleção: “Podemos chegar à final” 

Técnico convocou nesta segunda-feira os 26 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México.

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira os 26 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. A seleção brasileira está no Grupo G e vai estrear no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos, em Nova York. O segundo duelo será contra o Haiti, dia 19 (sexta-feira), na Filadélfia, e na terceira rodada o Brasil pegará a Escócia, dia 24 (quarta-feira), em Miami.

Os convocados por Ancelotti vão se apresentar para o início da preparação no dia 27 de maio, na Granja Comary. Antes de viajar para os Estados Unidos, a Seleção vai se despedir da torcida em um amistoso contra o Panamá, dia 31, no Maracanã. O time de Ancelotti tem outro jogo preparatório previsto, já nos Estados Unidos, contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland.

Após a convocação, Ancelotti afirmou que apostou em jogadores experientes, principalmente na escolha dos goleiros, e lamentou que não pôde levar outros jogadores que participaram do ciclo, citando mais atletas que ficaram fora: “Sinto muito que outros não estão aqui, como esteve Bento por exemplo, Hugo Souza, eu sinto muito, me dá um pouco de tristeza, mas eles terão, como outros jovens que não estão na lista como Andrey Santos, João Pedro, terão a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo”, declarou.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

O treinador italiano também demonstrou confiança em uma boa campanha nos Estados Unidos: “Tenho o conhecimento e a confiança de que este time pode competir com os melhores do mundo. Podemos ganhar a Copa do Mundo e chegar à final? Sim, podemos chegar a jogar a final. Mas não sei se é suficiente, o melhor é chegar e ganhar a final.”