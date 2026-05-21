Abel releva vaias da torcida e admite jogo ruim do Palmeiras: “Dificuldade de inspiração” 

Treinador cita problemas no ataque, lamenta ausências em derrota para o Cerro Porteño.

Abel Ferreira achou justa a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. O treinador viu o clube paraguaio superior em vontade e inspiração na partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Ao perder para os paraguaios, o Verdão desperdiçou a chance de classificação antecipada e vai para a última rodada precisando de um resultado positivo.

“A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas houve dificuldade de inspiração, de algumas ações técnicas que não criamos oportunidades. Foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipe que não perdia há 17 jogos, de uma equipe que como outras do Brasileirão sofre com as dificuldades de calendário, das lesões. Não é só, mas é também”, disse.

Diante dessa análise, o português também relevou as vaias da torcida alviverde após o apito final. Ele explicou que as lesões, especialmente no ataque, prejudicaram o andamento da equipe.

“O palmeirense é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei que em função do que seriam esses dois meses iríamos passar dificuldades e é o que está a acontecer com o Palmeiras, é outra equipe. Lesões, energias.”

“Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é nosso calendário e exigências. E reconhecer que sim, hoje, fizemos um jogo ruim”, analisou o treinador do Verdão, que não perdia havia 17 partidas.

Agora, o Palmeiras precisa virar a chave pensando no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado, às 21h, em confronto direto com o Flamengo, no Maracanã.

*Com informações do ge