Arena Plínio Marin: Copinha começa no dia 2 com acesso gratuito por meio de reconhecimento facial 

Torcedores precisam baixar aplicativo BIPFUT e cadastrar a biometria facial para acompanhar os jogos da Copinha Sicredi 2025. O Votuporanguense estreia diante do Floresta-CE, às 19h15.

A partir desta quinta-feira (2.jan) a Arena Plínio Marin volta a receber os torcedores apaixonados por futebol. O Clube Atlético Votuporanguense estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, às 19h15, contra o Floresta e, às 21h30, o Botafogo-RJ encara o Fast Clube-AM.

Todos os jogos serão gratuitos, no entanto, para assistir, o torcedor precisará passar pelo reconhecimento facial. Para isso, será necessário baixar o aplicativo BIP FUT, disponível para Android e iOS, e cadastrar a biometria facial. Após finalização do cadastro gratuito, o torcedor poderá resgatar seu ingresso dentro do aplicativo.

A novidade foi implantada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e válida para todos os jogos da Copinha Sicredi 2025. A instalação da tecnologia também é uma forma de segurança já adotada por vários clubes do Brasil.

Passo a passo para cadastrar a biometria facial no aplicativo:

1° passo: Fazer o download do aplicativo BIPFUT disponível na PlayStore ou AppleStore

2° passo: Insira os documentos necessários para o cadastro

3º passo: Registre o seu rosto para o reconhecimento facial

4° passo: Resgate seu ingresso online e gratuito para os jogos de sua preferência

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3