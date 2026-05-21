Última etapa das obras de conclusão do Novo Paço Municipal é iniciada 

Intervenções incluem pintura do teto, instalações elétricas, chegada dos equipamentos de climatização e medição de R$ 2 milhões no mês. Com investimento total estimado em R$ 12 milhões, esta última etapa já alcançou cerca de 16% de execução.

A última etapa das obras de conclusão do Novo Paço Municipal foi iniciada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras Públicas, com frentes de trabalho já em andamento no prédio. Neste momento, equipes realizam a pintura do teto, avançam na passagem da parte elétrica e iniciam a implantação do sistema de climatização, com a chegada das máquinas de ar-condicionado. Somente neste mês, a medição da obra foi de aproximadamente R$ 2 milhões.

Com investimento total estimado em R$ 12 milhões, esta última etapa já alcançou cerca de 16% de execução. O prédio possui um pavimento concluído, que já abriga a Secretaria da Saúde, e terá agora a finalização de outros quatro andares com a mesma estrutura.

Localizado na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, o terreno possui 4.899,69 m² e terá 7.480,35 m² de área construída, distribuída em cinco pavimentos. O espaço irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com a proposta de concentrar, em um único endereço, quase todas as Secretarias Municipais.

O projeto foi reformulado para atender às necessidades atuais de funcionamento e manutenção do prédio, incluindo soluções de acessibilidade, segurança contra incêndio e eficiência energética. O novo espaço contará com alvará, AVCB e Laudo Técnico de Avaliação, além de sistema de geração de energia fotovoltaica com capacidade de reduzir em cerca de 50% os gastos com consumo de energia.

Para o prefeito Jorge Seba (PSD), o avanço da obra representa um passo decisivo para a modernização da estrutura administrativa do município: “Estamos tirando do papel um projeto muito aguardado, que agora ganha ritmo e forma. O Novo Paço vai reunir a estrutura administrativa em um único espaço, melhorar as condições de trabalho dos servidores e oferecer mais eficiência e qualidade no atendimento à população. É um investimento estruturante, pensado para o presente e, principalmente, para o futuro de Votuporanga.”

Na próxima medição estão previstos os serviços de instalação do restante das máquinas de ar-condicionado, pintura interna, montagem de eletrocalhas, passagem de fiação e implantação das divisórias em drywall.

Após a conclusão da parte civil, a obra seguirá para a etapa de mobiliário e preparação dos ambientes administrativos, até a finalização completa da nova sede administrativa do município.