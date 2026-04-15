Atletismo: Osmani brilha na Seguralta Marathon em Rio Preto 

O atleta votuporanguense venceu na categoria durante o percurso de 21 km.
O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, a Locomotiva Humana, brilhou na Seguralta Marathon 2026, em São José do Rio Preto/SP, realizada na manhã do último domingo (12.abr).
A prova inédita na cidade, apresentou percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km movimentando corredores e reforçando o protagonismo rio-pretense no cenário esportivo regional.
Osmani, atleta experiente e acostumado a desafios extenuantes, acelerou o passo na prova de 21 km, em percurso considerado desafiador, faturou a categoria, conquistando sua posição no topo do pódio.
Ao Diário, Osmani contou que a prova foi um desafio: “Uma prova desafiadora, com percurso complicado, mas fui, persisti e venci. Sai de casa às 3h15, para a largada às 5h30, lá em Rio Preto. Foi uma vitória com sabor especial.”