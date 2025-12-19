Médico de Votuporanga é atingido por disparo acidental na Academia de Polícia de SP 

Cauê Arroyo Machado, de 38 anos, participava de um curso de treinamento para médicos legistas na Academia da Polícia Civil, na Zona Oeste de São Paulo/SP. Um instrutor investigador seria o responsável pelo disparo que atravessou o abdômen do médico e atingiu a perna de outra aluna.

Um médico de Votuporanga/SP foi atingido por um tiro acidental enquanto participava de um treinamento para médicos legistas nesta quinta-feira (18.dez), na Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra, no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo/SP.

Cauê Arroyo Machado teria sido alvejado no abdômen e o projétil que transfixou acabou atingindo a perna outra aluna. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Universitário (HU). O estado de saúde de ambos era estável até a última atualização desta reportagem.

No local da ocorrência, havia cerca de 50 pessoas, de duas turmas diferentes. De acordo com alunos que estavam presentes, o acidente ocorreu durante uma simulação de abordagem policial. O instrutor investigador teria se confundido e utilizado uma arma de fogo real, em vez de um simulacro.

Em sua rede social, Cauê Arroyo Machado informou que concluiu a graduação na Faculdade de Medicina de Marília (Famema) em 2012.

Em 2017, ele concluiu a residência médica na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto/SP.

O médico também fez especialização em Ortopedia Pediátrica e afecções do Pé no ano de 2018.

Cauê também trabalhou como médico no Exército Brasileiro entre os anos de 2013 e 2014, além de atuar como ortopedista na USP de Ribeirão Preto, de 2014 até 2018.

Ao longo da carreira, já atuou em cidades do interior paulista, incluindo São José do Rio Preto e Votuporanga. Ele é casado e pai de dois filhos.

O caso será apurado para esclarecer as circunstâncias do disparo e as responsabilidades pelo ocorrido dentro da unidade de formação da Polícia Civil.

O que diz a Secretaria da Segurança

“A Corregedoria da Polícia Civil apura as circunstâncias de um disparo acidental ocorrido na tarde desta quinta-feira (18), que atingiu um aluno durante um treinamento na Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra, na zona oeste da capital. Uma mulher também foi atingida de raspão. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Universitário. A ocorrência está em andamento.”