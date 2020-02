Henrique, da dupla sertaneja Netto & Henrique, sofre grave acidente e é resgatado de veículo em chamas

Henrique, da dupla Netto e Henrique, sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e seu estado é considerado grave. Músicos têm mais de 2 milhões de visualizações em clipe lançado em janeiro.

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente no bairro Santa Prata, em Santa Fé do Sul, na madrugada deste sábado (8).

A dupla é do interior paulista e teve a música lançada “Forçar a Barra” no dia 23 de janeiro, que tem mais de 2 milhões de visualizações no Youtube.

Ainda de acordo com a polícia, o músico, de 22 anos, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, quando colidiu na traseira de uma caminhonete. Devido ao impacto, o veículo pegou fogo. Já o motorista da caminhonete não se feriu.

Uma equipe da PM fazia ronda pelo local, quando constatou o acidente e conseguiu retirar o rapaz, que estava desmaiado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

Henrique, da dupla Netto e Henrique, fica ferido em acidente em Santa Fé do Sul — Foto: Divulgação

O cantor foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Ele chegou com trauma de face e múltiplas escoriações.

Após o atendimento, Henrique foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul e transferido para São José do Rio Preto (SP). Segundo a unidade, o cantor sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e seu estado é considerado grave.

Carro de cantor sertanejo pegou fogo após acidente — Foto: Divulgação/Informa Mais

Netto e Henrique durante show — Foto: Divulgação