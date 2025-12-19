Vasco x Corinthians: árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil é definido pela CBF 

Wilton Pereira Sampaio comanda o trio de arbitragem no Maracanã.
A CBF definiu, na tarde desta quinta-feira, a arbitragem para o jogo de volta entre Vasco e Corinthians, pela final da Copa do Brasil. Em audiência pública realizada pela entidade, Wilton Pereira Sampaio foi designado para apitar a partida decisiva no Maracanã.
A entidade designou o árbitro de 43 anos em audiência pública realizada nesta quinta-feira. Os auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. O VAR será responsável por Marco Fazekas.
Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h, no Maracanã. O jogo de ida terminou com empate em 0 a 0, na Neo Química Arena. O vencedor do confronto de volta será campeão. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nas penalidades.
*Com informações do ge