Vasco x Corinthians: árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil é definido pela CBF 

Wilton Pereira Sampaio comanda o trio de arbitragem no Maracanã.

A CBF definiu, na tarde desta quinta-feira, a arbitragem para o jogo de volta entre Vasco e Corinthians, pela final da Copa do Brasil. Em audiência pública realizada pela entidade, Wilton Pereira Sampaio foi designado para apitar a partida decisiva no Maracanã.

A entidade designou o árbitro de 43 anos em audiência pública realizada nesta quinta-feira. Os auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. O VAR será responsável por Marco Fazekas.

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h, no Maracanã. O jogo de ida terminou com empate em 0 a 0, na Neo Química Arena. O vencedor do confronto de volta será campeão. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nas penalidades.

*Com informações do ge