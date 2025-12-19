Votuporanga cai 6 posições, mas se mantém na elite do Prêmio Município Agro Paulista 

Município caiu da 15ª para a 21ª posição, contudo manteve a certificação estadual, o que garante habilitação para a celebração de convênios com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento.

O Governo do Estado de São Paulo realizou nesta segunda-feira (15.dez), no Palácio dos Bandeirantes, a entrega do Prêmio Município Agro Paulista – Edição 2025. O evento marcou a sétima edição do programa, reforçada por um investimento recorde de R$ 6 milhões destinados a estimular políticas públicas locais voltadas ao desenvolvimento sustentável do agro.

No ciclo 2025, Votuporanga caiu 6 posições, quando comparado ao ranking 2024, da 15ª para a 21ª posição. Entretanto, o município manteve a certificação estadual, o que garante habilitação para a celebração de convênios com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento.

Nesta edição, 125 prefeituras foram certificadas pelas boas práticas de gestão no campo, e 90 delas receberam repasses financeiros. A metodologia, consolidada a partir do ciclo anterior, mantém a divisão em três grupos definidos pelo PIB municipal. Isso garante equilíbrio entre cidades de diferentes portes.

O Grupo 1 – onde está Votuporanga – contempla municípios com PIB entre R$ 3 bilhões e R$ 90 bilhões. O Grupo 2 reúne aqueles entre R$ 500 milhões e R$ 3 bilhões. E o Grupo 3 abrange prefeituras com PIB entre R$ 30 milhões e R$ 500 milhões.

Dentro de cada grupo, os três primeiros colocados recebem valores diferenciados, sendo R$ 200 mil para o primeiro lugar, R$ 150 mil para o segundo e R$ 100 mil para o terceiro. As demais cidades premiadas financeiramente receberam repasses de R$ 50 mil ou R$ 70 mil, conforme a pontuação alcançada no programa.

Confira os ganhadores de cada grupo:

Grupo 1

1º lugar: Piracicaba

2º lugar: Limeira

3º lugar: Jundiaí

Grupo 2

1º lugar: Adamantina

2º lugar: Pedreira

3º lugar: Itápolis

Grupo 3

1º lugar: Joanópolis

2º lugar: Timburi

3º lugar: Pracinha

A ampliação do repasse reforça o compromisso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em fortalecer o programa e garantir melhores condições para que os municípios executem ações estruturantes no meio rural. Os valores entregues são tradicionalmente aplicados em ações como ampliação e modernização das Casas da Agricultura, programas de conservação de solo e água, fortalecimento da infraestrutura de estradas rurais, iniciativas de segurança alimentar, projetos de diversificação produtiva e mecanismos para ampliar o acesso dos produtores a mercados formais.

A seleção dos municípios premiados considerou um conjunto de indicadores que medem governança, planejamento territorial, sustentabilidade, inovação e capacidade de execução. Mais de 60% da pontuação é formada por critérios de gestão, como eficiência dos serviços agropecuários, funcionamento das equipes municipais, regularidade dos programas, atuação dos conselhos, qualidade da assistência técnica e aderência às diretrizes estaduais.

“São Paulo é grande porque o agro de São Paulo é forte. O Brasil é o que é porque o agro dá sua contribuição todos os dias. Nós temos muito para nos orgulhar: este é o melhor e mais sustentável agro do mundo. Podemos bater no peito e dizer: nós somos uma potência agroambiental porque estamos produzindo cada vez mais e a nossa reserva florestal está crescendo. É um agro profissional, tecnificado e com tecnologia”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Durante a cerimônia, o Estado firmou protocolo com o Instituto Áquila para modernizar o programa, anunciou avanços em regularização fundiária e ambiental e atualizou regras para produtores artesanais. Também foi sancionado o projeto Agro Paulista Mais Verde – Microbacias III, que autoriza a captação de até R$ 1 bilhão junto ao Banco Mundial.