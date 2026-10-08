Marcos Pereira é reeleito deputado federal por São Paulo 

Presidente nacional do Republicanos recebeu 196 mil votos, sendo 673 em Votuporanga; parlamentar mantém atuação ligada à destinação de recursos para o município.

Marcos Pereira (Republicanos) foi reeleito deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026, realizadas neste domingo (4.out). Ele recebeu 196.681 votos, equivalentes a 0,83% dos votos válidos para o cargo no estado.

O resultado colocou Marcos Pereira na 20ª posição entre as candidaturas a deputado federal em São Paulo por número de votos. A eleição ocorreu pelo quociente partidário.

A capital paulista foi o município que mais contribuiu numericamente para sua votação, com 12.462 votos, o equivalente a aproximadamente 6,3% do total recebido pelo candidato. Em Votuporanga, conforme os dados do TSE, Pereira figurou entre os mais votados recebendo 673 votos.

Além da votação, Marcos Pereira mantém relação política com Votuporanga por meio da destinação de recursos ao município. Em 2026, foi anunciada uma emenda de R$ 500 mil para atenção especializada na Santa Casa de Votuporanga, reforçando uma parceria que já garantiu mais de R$ 3 milhões ao hospital desde 2019 para aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e manutenção dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao longo de sua trajetória parlamentar, Marcos Pereira já destinou mais de R$ 7 milhões para Votuporanga em diversas áreas.

Advogado e professor universitário, Marcos Pereira nasceu em Linhares, no Espírito Santo, em 4 de abril de 1972, e vive em São Paulo desde 1999. É presidente nacional do Republicanos e iniciou seu primeiro mandato como deputado federal em 2019.

Antes da atuação parlamentar, ocupou o cargo de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços a partir de 2016. Na Câmara dos Deputados, também exerceu por duas vezes a 1ª vice-presidência e, em abril de 2025, assumiu a Procuradoria Parlamentar.

Na formação acadêmica, Marcos Pereira é graduado em Direito pela Universidade Paulista, especialista em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre e doutor em Direito Constitucional pelo IDP.

Na trajetória profissional, também teve atuação na área de comunicação e exerce atividades na advocacia. Na política partidária, assumiu a presidência nacional do Republicanos em 2011.

Os deputados federais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.