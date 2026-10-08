Dupla é presa com 540 perfumes importados sem nota fiscal na SP-563 

Mercadoria foi encontrada durante fiscalização em Andradina/SP; suspeitos pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.

Dois homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (6.out) após serem encontrados transportando 540 frascos de perfumes de origem estrangeira sem documentação fiscal na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina/SP.

A abordagem foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização no km 199. Na vistoria do veículo, os policiais localizaram a mercadoria sem os documentos exigidos.

A dupla e os produtos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba/SP. Segundo as informações divulgadas, os dois foram autuados em flagrante por descaminho.

Após prestarem depoimento e pagarem fiança, os suspeitos foram liberados para responder ao caso em liberdade. A mercadoria foi apreendida, e o caso segue em investigação.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os dois envolvidos possuem antecedentes relacionados a contrabando.