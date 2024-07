CINORP realiza reunião para definir prioridades de exames e consultas reprimidas 

O objetivo do encontro foi agilizar o processo de licitação e atender as demandas mais urgentes o quanto antes.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (4.jul) no auditório da Saev Ambiental, o CINORP (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista) – Divisão de Saúde, se reuniu com os Gestores de Saúde dos municípios consorciados para definir as prioridades de exames e consultas reprimidas. O objetivo do encontro foi agilizar o processo de licitação e atender as demandas mais urgentes o quanto antes.

“A aquisição ou contratação de exames e consultas em grande escala agiliza o processo e reduz significativamente o custo dos procedimentos, permitindo atender mais pessoas e diminuir as demandas de forma mais rápida”, afirmou José Antonio Tatai, Secretário Executivo do consórcio.

A reunião foi conduzida pela Diretora de Saúde do Consórcio, Elaine Simonato, que agora dará início ao processo de contratação e alinhamento das demandas junto aos municípios.

CINORP

Fazem parte do CINORP pelo menos 15 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Macaubal, Meridiano, Monções, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga. O Consórcio é presidido pelo prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD).

Entre as finalidades do CINORP estão ações sem fins lucrativos, voltadas unicamente ao desenvolvimento dos municípios; gestão associada de serviços públicos ou de interesse público; compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, manutenção, informática, pessoal técnico, procedimentos de licitação e de admissão de pessoal; apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações; aquisição ou administração de bens para uso compartilhado dos Municípios consorciados, entre diversos outros.