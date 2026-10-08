Um raio pode cair três vezes no mesmo lugar, sim

Vinte anos após o primeiro filme, ‘Se Eu Fosse Você 3’ chega ao Novo Cine Votuporanga nesta quinta-feira (8), com Glória Pires e Tony Ramos de volta aos papéis que conquistaram o público e uma nova dupla no centro da confusão.

@caroline_leidiane

A comédia brasileira que transformou a troca de corpos em uma das situações mais conhecidas do cinema nacional está de volta. “Se Eu Fosse Você 3” estreia nesta quinta-feira, 8 de outubro, no Novo Cine Votuporanga, retomando a história de Cláudio e Helena, personagens interpretados por Tony Ramos e Glória Pires, e apresentando uma nova geração à frente da confusão.

Passadas duas décadas desde o último intercâmbio de identidades, Cláudio e Helena vivem uma fase diferente da vida. O casal agora acompanha o crescimento da filha Bia, interpretada por Cleo Pires, que se tornou adulta e está casada com Aquiles, vivido por Rafael Infante. A aparente tranquilidade familiar, porém, não dura muito.

Quando o inesperado acontece novamente, a dinâmica da família muda e a conhecida premissa da franquia ganha novos personagens. Desta vez, Bia e Aquiles são envolvidos diretamente na inversão de corpos, fazendo com que a experiência de enxergar a vida pela perspectiva do outro atravesse uma nova geração.

A produção mantém Tony Ramos e Glória Pires nos papéis que marcaram os dois primeiros longas, mas desloca parte do protagonismo para Cleo Pires e Rafael Infante. O elenco ainda reúne Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira, Rosi Campos e Ary Fontoura.

Vinte anos depois

A chegada do terceiro filme acontece 20 anos depois do longa original, lançado em 2006. O primeiro “Se Eu Fosse Você” levou mais de 3,6 milhões de espectadores aos cinemas, enquanto a sequência, lançada em 2009, ultrapassou a marca de 6,1 milhões de ingressos vendidos. Juntos, os dois filmes consolidaram a franquia entre os sucessos de público do cinema brasileiro.

A nova produção é dirigida por Anita Barbosa, com roteiro de Leandro Soares e supervisão artística de Daniel Filho, responsável pela direção dos dois primeiros filmes.

A mudança atrás das câmeras também representa uma nova etapa para a franquia, que preserva elementos reconhecíveis pelo público enquanto amplia a história para os personagens da geração seguinte.

Com 1h59 de duração e classificação indicativa de 12 anos, “Se Eu Fosse Você 3” chega aos cinemas brasileiros revisitando uma fórmula já conhecida, agora sob a perspectiva de uma nova geração. A história volta a explorar a experiência de viver literalmente na pele do outro, desta vez, dentro da própria família.

Ficha Técnica

Título: Se Eu Fosse Você 3

Duração: 1h59min

Gênero: Comédia, Drama, Romance

Direção: Anita Barbosa

Roteiro: Leandro Soares

Elenco: Glória Pires, Tony Ramos, Cleo Pires, Rafael Infante

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga de 8 a 11 de outubro, com sessão às 19h.