“Maio Laranja” reforça a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes

Campanha nacional chama atenção para o enfrentamento da causa; psicólogos, educadores sociais e assistentes sociais da Prefeitura de Votuporanga promovem uma série de palestras e atividades durante todo o mês.

O mês de maio é dedicado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da campanha nacional “Maio Laranja”. A mobilização tem o objetivo de alertar, conscientizar e incentivar denúncias, promovendo a proteção e a garantia de direitos para crianças e adolescentes.

Em Votuporanga, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, está promovendo uma série de ações educativas ao longo do mês. As atividades incluem palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas e orientações direcionadas a crianças, adolescentes e suas famílias, conduzidas por psicólogos, educadores sociais e assistentes sociais da rede municipal. As ações estão sendo realizadas em instituições parceiras como APAE Votuporanga, Casa da Criança, CRAS Norte, Centro Social, Caminhos de Damasco, Irmão Mariano e Lar Celina.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Meire de Azevedo, destaca a relevância da campanha. “Infelizmente, muitas vezes o agressor está dentro do círculo de convivência da vítima, o que dificulta a identificação e a denúncia. Por isso, é fundamental que pais, educadores, profissionais da saúde e toda a comunidade estejam atentos aos sinais de abuso e saibam como agir.”

Meire acrescenta ainda a importância da vigilância constante. “A violência sexual infantil é uma realidade silenciosa que precisa ser enfrentada com informação, diálogo e atitude. Precisamos estar atentos aos sinais e garantir proteção às nossas crianças e adolescentes”, conclui.

Sobre o 18 de Maio

A data foi instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em memória da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 1973, em Vitória (ES). O crime chocou o país e, até hoje, serve como símbolo da luta pela proteção da infância.

Como ajudar

Casos de suspeita ou confirmação de abuso podem ser denunciados pelo Disque 100, um canal gratuito e sigiloso, ou diretamente ao Conselho Tutelar, pelo telefone (17) 98134-5442. Além disso, é fundamental manter o diálogo com crianças e adolescentes, orientando-os sobre seus direitos e incentivando-os a buscar ajuda em situações de risco.