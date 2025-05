Carro passa por cima da perna de ciclista durante acidente em Santa Fé do Sul 

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (22) e foi registrado por uma câmera de segurança. Vítima foi encaminhada para a Santa Casa da cidade.

Um carro passou por cima da perna de uma ciclista durante um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (22.mai), em Santa Fé do Sul/SP. Dois automóveis se envolveram na ocorrência.

Uma câmera de segurança capturou o momento da batida, que ocorreu no cruzamento da Rua 4 com a Rua 19. Na imagem, é possível ver que o GM/Onix, aparentemente, avança o sinal de PARE e se choca com um Ford/Ka.

Após a batida, o motorista do Onix perde o controle da direção e atinge a perna esquerda da ciclista, de 43 anos, que transitava pelo local. Em seguida, bate o carro contra uma placa de sinalização e o muro de uma casa.

Segundo apurado, a mulher foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa da cidade. Devido à lei de proteção de dados, o estado de saúde dela não foi divulgado.

Os ocupantes dos carros e um pedestre que também passava pela rua não tiveram ferimentos.

Confira o momento do acidente