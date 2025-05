Polícia investiga se recém-nascida que sofreu fratura na cabeça e teve coágulo caiu sozinha de incubadora: ‘Acho difícil’, diz pai

Santa Casa de Araçatuba/SP informou que abriu uma sindicância para apurar o ocorrido na terça-feira (20) com um bebê de cinco dias de vida.

A Polícia Civil investiga se a recém-nascida caiu sozinha da incubadora dentro da Santa Casa de Araçatuba/SP, nesta terça-feira (20.mai). Com a queda, a bebê, de cinco dias, sofreu um coágulo no cérebro e uma fratura na cabeça. O hospital informou que abriu uma sindicância para apurar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai, Érik Guilherme Rosa, de 26 anos, que atua com serviços gerais, relatou à polícia que a bebê estava na incubadora, com a sonda de alimentação, uma vez que nasceu prematura e abaixo do peso ideal.

Apesar de afirmar que notou que a porta da incubadora estava danificada, o pai contestou a versão apresentada pelo hospital de que a bebê teria caído sozinha da incubadora. Érik foi informado sobre o incidente à tarde, quando chegou ao hospital para uma visita.

“Eu acho difícil, ela tem 1,6 quilos, é pequena, prematura, para ter uma força para cair na lateral pela portinha da incubadora é estranho, mas vamos esperar”, relatou o pai.