Ancelotti repete formação em treino e Brasil terá time ofensivo contra o Chile 

Treinador faz último trabalho na Granja Comary de olho no duelo desta quinta-feira, no Maracanã, pelas Eliminatórias, mantendo time com Wesley, Magalhães, Douglas Santos, Estêvão e João Pedro como novidades em relação a vitória sobre o Paraguai.

A Seleção vai se mandar para o ataque na partida contra o Chile, no Maracanã. Carlo Ancelotti repetiu no treinamento desta quarta-feira, na Granja Comary, a formação com quatro atacantes e montou o Brasil no 4-2-4 para o confronto de quinta-feira, pela 17ª rodada das eliminatórias. O jogo marcará também a despedida dos gramados brasileiros antes da Copa do Mundo de 2026.

No período da atividade fechado para a imprensa, o treinador italiano manteve a formação com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, João Pedro e Martinelli. Ancelotti trabalhou a bola parada defensiva e em seguida orientou a equipe em dinâmicas ofensivas com muita mobilidade no quarteto da frente.

A formação é similar a que venceu o Paraguai na última Data Fifa, em junho, e garantiu a classificação brasileira para o Mundial. Na ocasião, Vini Júnior e Matheus Cunha se alternaram no comando de ataque, abrindo espaços para infiltração de Raphinha. Não por acaso, o atacante do Manchester United deu a assistência para o gol do jogador do Real Madrid no 1 a 0 da Neo Química Arena.

Dessa vez, o Brasil terá Martinelli aberto pela esquerda, Estevão e Raphinha alternando entre o corredor do lado direito e o meio, e João Pedro como referência de muita mobilidade. O desejo da comissão técnica é de que o Brasil ataque com volume e utilize bastante Wesley para ultrapassagens pelo corredor direito.

A delegação da Seleção deixa Teresópolis ainda nesta quarta-feira rumo ao Rio de Janeiro, onde vai pernoitar em um hotel na Barra da Tijuca. O Brasil encara o Chile na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

Com 25 pontos, a Seleção ocupa a terceira colocação na tabela, atrás do Equador apenas no saldo de gols: 8 a 5. A Argentina, com 35, lidera e não pode mais ser alcançada.

O Brasil encerra a participação na competição na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), diante da Bolívia, nos 4.100m de altitude de El Alto.

*Com informações do ge