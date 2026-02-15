O Boticário leva maquiagem em camarote no Carnaval do OBA

Marca cria espaço exclusivo no OBA Festival em Votuporanga, com maquiagem, brindes e interação direta com foliões

Votuporanga consolida sua força no calendário de festas brasileiras e neste Carnaval, no Oba Festival, O Boticário marca presença inédita como única marca de beleza patrocinadora, reforçando sua estratégia de engajamento regional e valorização de eventos culturais fora dos grandes centros urbanos.

No espaço exclusivo da marca dentro do Centro de Eventos Helder Henrique Galera, os foliões terão acesso a serviços de maquiagem utilizando produtos da linha Make B., transformando a experiência de beleza em algo prático e imersivo. A iniciativa reflete o conceito “A Beleza do Nosso Carnaval”, que busca traduzir a energia festiva em experiências culturais autênticas e envolventes.

Além do camarote, a marca amplia sua interação com o público geral por meio de brindes de perfumaria, distribuídos mediante cadastro no programa de fidelidade BeautyBox. A ação conecta experimentação de produtos e relacionamento com novos consumidores, alinhando entretenimento e marketing de forma estratégica.

“O Carnaval no interior não é apenas tradição; é uma celebração comunitária que acontece em clubes, praças e blocos locais. Participar do OBA Festival nos permite vivenciar esse universo junto ao consumidor e expandir nossa abordagem de experiências de beleza além dos produtos”, explica Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do O Boticário.

Paralelamente, as lojas do Boticário entram no clima da folia, oferecendo cardápios especiais de maquiagem para o Carnaval, acompanhando os consumidores antes, durante e depois da festa. A estratégia amplia o portfólio de produtos para a data e reforça a conexão da marca com a experiência regional do Carnaval, fortalecendo a presença da marca em diferentes formatos e localidades.

Com esta ação, O Boticário reafirma seu compromisso de investir em iniciativas localizadas e culturalmente relevantes, transformando momentos festivos em experiências de marca que combinam beleza, entretenimento e identidade regional.