Juntos Pela Vida: transforme seu Imposto de Renda em esperança em prol da Santa Casa de Votuporanga

A cada dia, a Santa Casa de Votuporanga escreve novas histórias de amor à vida.

Histórias que começam nos primeiros suspiros de bebês prematuros e recém-nascidos que encontram, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, o acolhimento e o tratamento que precisam para vencer os desafios do início da jornada.

Agora, você também pode fazer parte dessas histórias. Ao destinar parte do seu Imposto de Renda para o projeto “Juntos Pela Vida”, você ajuda a manter e ampliar a estrutura que salva vidas diariamente — sem gastar nada a mais por isso.

Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, e empresas tributadas pelo lucro real, até 1%. Um gesto simples, que se transforma em equipamentos modernos, medicamentos, leitos e, principalmente, em novas chances para centenas de bebês.

Um encontro que fortalece laços e multiplica solidariedade

Na última quinta-feira (13/11), a Santa Casa reuniu contadores de Votuporanga e região para um Café da Manhã Especial, no auditório do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga, em um momento marcado por gratidão, parceria e propósito.

Mais do que uma prestação de contas, o encontro foi um convite para seguir juntos — unindo técnica e sensibilidade em prol da vida.

O provedor Amaro Rodero abriu o evento. Entre os diferenciais da Instituição, como ser a 16ª Santa Casa do Brasil a ter a certificação ONA -Nível 2 e a primeira do país a conquistar o Selo Todos Nós, com foco nos autistas, ele frisou o envolvimento da sociedade em prol do Hospital. “A Santa Casa só consegue seguir salvando vidas porque tem ao seu lado pessoas comprometidas, que acreditam na importância do bem coletivo. Os contadores são parte fundamental dessa história”, disse.

Já o gestor estratégico financeiro, Estevão Mendes Rodrigues, reforçou o compromisso de transparência e o pedido por apoio contínuo. “É uma alegria revê-los e mostrar o retorno de cada contribuição. Aqui, tudo tem destinação certa. Viemos pedir novamente o apoio de vocês, porque cada contador é uma peça essencial nesse trabalho de cuidar.”

O presidente da Associação dos Contabilistas, Valdecir Merlotti, destacou o papel da classe contábil como parceira da comunidade. “A Santa Casa é o patrimônio do nosso município. Quando a gente apoia essa instituição, está apoiando a vida e o futuro de Votuporanga.”

A consultora de projetos incentivados, Marcela Marchioreto, lembrou que doar também é um ato de empatia: “Quando uma empresa ou uma pessoa decide direcionar parte do seu imposto, ela afirma seu compromisso com a vida e com o desenvolvimento social. Essa escolha representa a construção de um legado que fortalece serviços essenciais e transforma realidades.”

O diretor Marcos Garcia encerrou o encontro com um agradecimento especial. “Quero agradecer o trabalho de cada um de vocês, que fazem a diferença na comunidade. O nosso Hospital precisa desse apoio e não tenho dúvidas de que vocês irão nos auxiliar”, complementou.

Como doar

As doações podem ser feitas diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Votuporanga, com destinação ao projeto “Juntos Pela Vida”.

