Vini Motors é inaugurada com novo conceito em revenda de veículos em Votuporanga

Um coquetel prestigiado por clientes e amigos neste sábado (14/12) marcou a abertura ao público da mais nova e conceituada loja de Votuporanga especializada na revenda de veículos, a Vini Motors. Inaugurada no cruzamento da Rua Pernambuco, Nº 4373, com a Rua Acre, a Vini Motors atua no conceito multimarcas e investe na pluralidade de opções de qualidade, com modelos especialmente selecionados de várias montadoras conceituadas.

Trata-se de um empreendimento familiar, capitaneado pelo conhecido consultor em vendas de veículos e empresário, Vinícius Igor de Oliveira, e o sogro, o também conhecido Maurício Fernando Pires, bem-sucedido empresário da Casa dos Plásticos. “Eu trabalhava numa loja e depois eu comecei a atuar individualmente com vendas no meu Instagram e em todas as plataformas. Tenho cerca de seis anos de experiência na área de automóveis. Então, a abertura da Vini Motors é a realização de um sonho. Tem hora que a gente nem acredita que isso tudo está acontecendo”, conta Vinícius.

Os clientes de Votuporanga e da região interessados em adquirir veículos de qualidade, com segurança e excelente precedência precisam conhecer a variedade de veículos na Vini Motors.

“Estamos aqui para atender todo mundo da melhor maneira possível. O nosso estoque busca atender todo tipo de público, desde o off-road ao esportivo, ao carro mais barato. Popular, moto, esportiva, tem de tudo. Convido aos interessados que venham tomar um café com a gente aqui, estamos sempre de portas abertas ao público”, ressalta Vinícius.

A Vini Motors está presente nas redes sociais, como o Instagram. Siga no @vinimotors_

