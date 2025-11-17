CAV anuncia a contratação de Watson 

O lateral-direito de 31 anos é o 23º atleta a integrar o elenco alvinegro que já trabalha na pré-temporada 2026.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (17.nov) a contratação do lateral-direito Watson Rennio Pires dos Santos Silva, de 31 anos, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

Formado nas categorias de base do Corinthians e do São Caetano, Watson construiu uma trajetória consistente no futebol brasileiro, atuando por diversos clubes ao longo da carreira. Entre eles estão: Guarani, Bragantino, Treze, Batatais, Cabofriense, Vitória ES, Portuguesa RJ, Sampaio Corrêa, Londrina, Floresta CE, Uberlândia e Vila Real, além de uma passagem pelo CAV em 2020.

Com experiência, força defensiva e capacidade para apoiar o ataque, Watson chega para disputar posição e elevar o nível competitivo da equipe para a próxima temporada, fortalecendo o elenco alvinegro com velocidade, entrega e intensidade pelo corredor.

Pantera Alvinegra em pré-temporada

Agora são 23 contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito), Paulo Victor (lateral-esquerdo), Kauã Santos (lateral-esquerdo) e Watson (lateral-direito);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa e Daniel;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Marcos Nunes e Minho.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.