Motociclista bêbada dirige cerca de 15 km na contramão da Rodovia Euclides da Cunha 

Mulher de 36 anos foi flagrada sem capacete e sob efeito de álcool entre Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP. Ela furou bloqueios policiais antes de ser detida e teve a moto apreendida.

Uma motociclista de 36 anos foi flagrada e presa após percorrer cerca de 15 quilômetros na contramão da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, na manhã desta segunda-feira (17.nov).

No vídeo, a mulher aparece dirigindo na contramão de uma das mais movimentadas rodovias no noroeste paulista, sem capacete e aparentando tranquilidade, enquanto outros veículos passam na direção contrária.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita furou vários bloqueios realizados pelos agentes e foi presa algum tempo depois. Um cerco também foi montado para interromper o trânsito.

Ao realizar o teste do bafômetro, foi constatado que a mulher estava alcoolizada. Ela foi presa e a moto apreendida.