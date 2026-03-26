“Saidinha”: 794 presos são recapturados no Estado de São Paulo 

Detenções foram realizadas após descumprimento de ordens judiciais ou cometimento de crimes durante o período do benefício, que ocorreu entre os dias 17 e 23 de março.

O total de 794 detentos foram recapturados em todo o Estado de São Paulo durante a chamada “saidinha”, que ocorreu entre os dias 17 e 23 de março. As prisões ocorreram por descumprimento de medidas judiciais ou por crimes cometidos em flagrante.

Essa foi a primeira saída temporária de presos de 2026. Do total de prisões, 770 foram por violação de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão do benefício. A maior parte das capturas ocorreu na região de Ribeirão Preto, com 166 prisões. Em seguida, aparecem Santos com 159 e Campinas com 135 detidos.

As demais regiões do interior paulista tiveram menos de 100 foragidos capturados, como em Bauru (76), São José do Rio Preto (71), Araçatuba (68), São José dos Campos (47), Presidente Prudente (17) e Sorocaba (7). Na capital paulista, foram 12 presos.

Além disso, outros 24 beneficiados foram detidos em flagrante por crimes como homicídio, estupro, violência doméstica, tráfico de drogas, furto, roubo, agressão, falsa identidade, ameaça, direção perigosa e dano material.

Os presos tinham até às 18h de segunda-feira (23) para voltar aos presídios. Quem não retornou no prazo é considerado foragido.

Para ter direito à saída temporária, a Justiça proíbe que o beneficiado frequente bares, use drogas ou se envolva em brigas. Ele também deve permanecer na área permitida pelo Judiciário e não pode ficar na rua no período noturno.

Prevista na Lei de Execução Penal, a saída temporária é destinada a presos que já cumpriram parte da pena e apresentam bom comportamento. Na região, outras três saídas do tipo já estão programadas para este ano: em junho, setembro e no período entre o final de dezembro de 2026 e o início de janeiro de 2027.