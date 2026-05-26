Emerson Pereira assume secretaria e Engenheiro Glauber fica com cadeira na Câmara 

De acordo com o prefeito Jorge Seba (PSD), as alterações que passam a valer em 1º de junho têm o objetivo “de fortalecer a integração do Governo Municipal, ampliar o diálogo e dar mais agilidade às ações em benefício da nossa população.”

Jorge Honorio

O vereador Emerson Pereira (PSD) voltará a ocupar um cargo do Executivo, se afastando do mandato na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, abrindo oportunidade para o suplente Engenheiro Glauber Lima (PSD). As alterações passam a valer a partir de 1º de junho.

O rearranjo já era cogitado há algumas semanas nos bastidores da política, contudo, sem a confirmação oficial por parte do Poder Executivo. O aval para as mudanças veio nesta segunda-feira (25.mai), por meio de publicação do prefeito Jorge Seba (PSD) nas redes sociais.

“A partir de 1º de junho, faremos algumas mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura, com o objetivo de fortalecer ainda mais a integração do Governo Municipal, ampliar o diálogo e dar mais agilidade às ações em benefício da nossa população. O Nilton Santiago, que realizou um importante trabalho à frente da Secretaria de Direitos Humanos, assume agora a Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil”, afirmou Jorge Seba.

“Com sua experiência, capacidade de articulação e perfil de diálogo, Nilton passa a contribuir em uma área estratégica para a interlocução do Governo com a Câmara, lideranças, entidades e diversos setores da sociedade. Na Secretaria de Direitos Humanos, quem assume é o vereador Emerson Pereira, que chega para dar continuidade e fortalecer as políticas públicas voltadas à cidadania, inclusão, respeito e garantia de direitos”, emendou o chefe do Executivo.

As alterações no secretariado ‘desalojam’ Edison Caporalin, que deixa a Secretaria de Relações Institucionais, mas seguirá na administração municipal na Assessoria de Gabinete.

“Agradeço a cada um pelo compromisso, pela dedicação e pela disposição em continuar trabalhando por Votuporanga. Seguimos com responsabilidade, diálogo e união, sempre buscando fazer o melhor pela nossa cidade e pela nossa gente”, concluiu Jorge Seba.

A mudança também abre uma vaga na Câmara, com a ausência de Emerson Pereira. A cadeira será ocupada pelo suplente do Engenheiro Glauber (PSD), de 44 anos, eleito com 569 votos no último pleito.